السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 169.29 مليون حالة

كورونا كورونا العالمية
كورونا كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665531.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 593685 33381321
الهند 318895 27555457
البرازيل 456674 16342162
فرنسا 109290 5646897
تركيا 47134 5228322
روسيا 270878 5044459
المملكة المتحدة 127768 4477859
إيطاليا 125919 4209707
ألمانيا 88235 3671646
إسبانيا 79905 3668658

- و فيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


25 - العراق 16311 1190351
‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن ‭9436‬ ‭734659‬

39 - الإمارات ‭1668‬ ‭565451‬
‭42‬ - لبنان ‭‭7711‬‬ ‭‭539888‬‬
43‭ ‬- المغرب ‭9134‬ ‭518122‬
44 - السعودية ‭7320‬ ‭447178‬

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  و اليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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