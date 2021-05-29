السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأمريكية تدعو شركات الطيران الوطنية للحذر أثناء الرحلات فوق بيلاروس

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي

دعت إدارة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية شركات الطيران الأمريكية لتوخي الحذر أثناء تنفيذ الرحلات فوق أراضي بيلاروس.

 

وجاء في بيان للإدارة أن هذه التوصيات ستبقى قائمة إلى أن "تتمكن إدارة الطيران المدني من إتمام تقييمها الشامل لتصرفات بيلاروس" بعد حادثة هبوط طائرة "رايان إير" في مطار مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية لناشط معارض كان على متنها.

 

ولم تستبعد إدارة الطيران المدني الأمريكي "تكرار مثل هذه العمليات من قبل بيلاروس" في المستقبل.

 

وأكدت أنها تتعاون مع الأجهزة الأمريكية الأخرى لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرة إلى أنها ستدرس نتائج التحقيقات الدولية لتحديد المخاطر بالنسبة للشركات الأمريكية.

 

يأتي ذلك بعد هبوط طائرة لشركة "رايان إير" الإيرلندية في مطار مينسك يوم 23 مايو الجاري بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، وبعد هبوط الطائرة اعتقلت السلطات البيلاروسي الناشط المعارض رومان بروتاسيفيش.

 

وفي أعقاب الحادث أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته فرض عقوبات على بيلاروس وتعليق الرحلات الجوية معها، بينما أعلنت عدة دول أوروبية عن تعليق الرحلات من وإلى البلاد، وقررت بعض شركات الخطوط الجوية تجنب أجواء بيلاروس.

 

وأعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في أعقاب اجتماع طارئ عقدته الخميس الماضي  أنّها ستفتح تحقيقاً في إجبار بيلاروسيا طائرة ركّاب كانت تعبر مجالها الجوي الأحد على الهبوط في مينسك لاعتقال صحفي معارض لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو كان على متنها.

 

وقالت إيكاو، في بيان، إنّها قرّرت فتح تحقيق من أجل "تقصّي حقائق" ما حصل، مشدّدة على "أهمية إثبات وقائع ما حدث والتحقّق ممّا إذا حصل انتهاك لقانون الطيران الدولي من قبل دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي، بما في ذلك اتفاقية (شيكاغو) للطيران المدني الدولي ومرفقاتها".

 

وأضافت المنظمة أنّها تدعو "جميع الدول الأعضاء في إيكاو وسائر الأطراف المعنيين إلى التعاون مع هذا التحقيق".

 

واتّخذت إيكاو هذا القرار خلال اجتماع مغلق طارئ عقدته هيئتها الإدارية بمشاركة أعضائها الـ36.

 

وأثار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو غضب الغربيين الأحد حين أمر مقاتلة حربية باعتراض طائرة تابعة لشركة "راين اير" كانت تقوم برحلة بين أثينا وفيلنيوس وعلى متنها الصحفي البلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا اللذين اعتقلتها السلطات فور هبوط الطائرة في مينسك.

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