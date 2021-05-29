وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس، أكد له فيها دعم الإدارة الأمريكية لتعزيز وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” أشارت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إلى أن "لويد أوستن أكد مجددًا دعم الولايات المتحدة الثابت لأمن إسرائيل. وأعرب عن دعم الإدارة لتعزيز وقف إطلاق النار من أجل إرساء أمن دائم".

وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا الدفاع المشتركة".

وفي ليلة 21 مايو، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة.

واشتعل الصراع الأخير إثر قرار محكمة إسرائيلية طرد فلسطينيين من سكانهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية والتضييق على الفلسطينيين أثناء أداء عباداتهم في المسجد الأقصى في القدس.

و في وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

و شهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

و بدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.