السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

وزير الخارجية الاماراتي
وزير الخارجية الاماراتي

أعربت الإمارات عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لمحاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

 

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

 

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد "تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

 

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

 

وأكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

 

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عصر اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة.

 

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.


وأكد التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية ، استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.


وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".


وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني السعودي، عن سقوط مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه جازان دون إصابات.


يذكر أن الميليشيات الحوثية، كانت قد كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة العربية السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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