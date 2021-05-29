السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية تونس والمغرب يبحثان هاتفيا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي على علاقات التعاون الوطيدة التي تجمع بلاده والمملكة المغربية.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجرندي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة .

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، صدر اليوم، أن الطرفين تطرقا، خلال الاتصال، إلى سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعبرا على ما يحدو قيادتي البلدين الرئيس التونسي قيس سعيد والعاهل المغربي الملك محمد السادس، من حرص مشترك على مزيد من تطوير العلاقات الثنائية المتميزة، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا - خلال الاتصال - الاستعداد لعقد الاستحقاقات الثنائية القادمة بين البلدين في أحسن الظروف، ولاسيما المشاورات السياسية التونسية المغربية على مستوى وزيري الخارجية.

كما تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، مؤكدين في هذا الخصوص أهمية تكثيف التشاور والتنسيق في شأنها.


وتطرقت المكالمة أيضًا إلى الجهود الرامية لتسهيل عودة الطلبة التونسيين اللذين يزاولون تعليمهم بالجامعات المغربية من أجل إجراء الامتحانات، والسعي إلى تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب الإجراءات الصحية المتبعة بالبلدين للوقاية من فيروس كورونا.

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