السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جنوب السعودية

الدفاعات الجوية
الدفاعات الجوية

 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار ( مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.


و أكد التحالف، وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.


وأضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".


وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني السعودي، عن سقوط مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه جازان دون إصابات.

 

و في وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام سعودية، أن قوات التحالف اعترضت طائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

 

و لم تعلن جماعة "أنصار الله"، تبني الهجومين الجويين على السعودية.

 

وقال التحالف بقيادة السعودية شن "المليشيا الحوثية الإرهابية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

 

 وشدد على "أننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".


يذكر أن الميليشيات الحوثية، كانت قد كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية و اقتصادية بالمملكة العربية السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية و غربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

 

و تقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

 

و قتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات و الذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

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