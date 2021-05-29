حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية السبت 29 مايو 2021

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية المائية، ليوم السبت 29 مايو 2021، على النحو التالي.

الحوت

مهنيًا: يحمل هذا اليوم الوعود الكبيرة والأخبار الممتازة والظروف الاستثنائية التي تسهل لك مهمتك، وتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه ولعلّ رحلة أومشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط.

صحيًا: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

العقرب

مهنيًا: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.

عاطفيًا: التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.

صحيًا: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.

السرطان

مهنيًا: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.

عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفاً سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.

صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.

صفات أصحاب الأبرج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعامله مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.