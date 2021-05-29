حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 29 مايو 2021

تقدمها جاكلين عقيقي..

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 29 مايو 2021 على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: نظّم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك، ولا تعتمد على الحظ فقط، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير.

عاطفيًا: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك يثبت العلاقة بينكما، وتغدو الصورة أكثر وضوحًا من السابق.

صحيًا: لا تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير إلا إذا قمت بها كما هو مطلوب منك .

الثور

مهنيًا: يحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة التي تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك.

عاطفيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

صحيًا: حذار انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها.

الجوزاء

مهنيًا: تكون قدراتك لافتة اليوم وتثير اهتمام الباحثين والمثقفين وأصحاب الاختصاص والمهتمين بمجال عملك، وتجد حلًا لمشكلة .

عاطفيًا: لا تنظر إلى الشريك نظرة المريب والمشكك، فهو لا يكنّ لك إلا أصدق المشاعر، وعليك منحه الفرصة لتتأكد من ذلك.

صحيًا: الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

السرطان

مهنيًا: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.

عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفًا سهلة، وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.

صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.

الأسد

مهنيًا: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزًا مهمًا .

عاطفيًا: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع، لكن الأمر ضروري، لا تقدم على تغيرات أو مجازفات في هذا الوقت.

صحيًا: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الرياضي.

العذراء

مهنيًا: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة.

عاطفيًا: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العاطفي، كن مستعدًا للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقًا ممّا تتوقع.

صحيًا: إذا كنت عاجزًا عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولتنشق الهواء.

الميزان

مهنيًا: قد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.

عاطفيًا: إفتح قلبك للشريك، وصارحه بكل ما ينتابك من مشاعر وشكوك، فهو يتفهم كل كلمة.

صحيًا: لا تعلق آمالًا كبيرة على الحمية فقط للتخلص من البدانة، بل عليك ممارسة الرياضة أيضًا.

العقرب

مهنيًا: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.

عاطفيًا: التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.

صحيًا: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط؛ لأنك قد تؤذي نفسك.

القوس

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعًا وإقدامًا على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.

عاطفيًا: الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريبًا.

صحيًا: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة والاسترخاء؛ لأن أعصابك متلفة.

الجدي

مهنيًا: تكون فرص النجاح عالية جدًّا وغير متوقعة، وتصبح الحظوظ قوية جدًّا للفوز بالمنصب الذي كنت تسعى إليه وترغب في توليه.

عاطفيًا: عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب فتمضيا بقية العمر معًا.

صحيًا: جدد نشاطك وانطلق في رحلة بحرية أو برية أو في سفر للسياحة والترفيه.

الدلو

مهنيًا: عليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكن على اطلاع على الشروط التي تفرض في العمل وناقشها جيدًا.

عاطفيًا: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا سيما بعدما تتعرف إلى شخص جديد يؤثر فيك عاطفيًا.

صحيًا: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.

الحوت

مهنيًا: يحمل هذا اليوم الوعود الكبيرة والأخبار الممتازة والظروف الاستثنائية التي تسهل لك مهمتك، وتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه ولعلّ رحلة أومشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط.

صحيًا: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.