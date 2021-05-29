«خليك طبيب نفسك».. كيفية الكشف عن نقص التغذية بالجسم؟

يعتبر نقص التغذية من الأمور التي تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، فقدد لا نلاحظ نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم؛ بسبب العادات الغذائية الخاطئة.

وتكمن المشكلة في نظامنا الغذائي في أننا لا نحصل عادة على العناصر الغذائية التي نحتاجها كل يوم، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة على المدى البعيد.

هناك عدة طرق يمكن من خلالها اكتشاف النقص الغذائي المحتمل من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

العيون

قد تكون العيون بمثابة نافذة على جسم الإنسان، حيث تعتبر الهالات السوداء تحت العين، علامة على نقص الفيتامينات، فعلى الأرجح علامة على نقص فيتامين سي، الأمر الذى يعد من الأمور الخطر في ظل انتشار جائحة كورونا.

الأظافر

يمكن لأظافرك أن تتحدث كثيرًا عندما يتعلق الأمر بصحتك، فعندما ترى بقعًا بيضاء على أظافرك، غالبًا ما يكون هذا علامة على نقص المعادن، ولكن يمكن أن يعني أيضًا أنك تعاني من نقص في الزنك.

العضلات والمفاصل

تشنج العضلات هو علامة على نقص بعض الفيتامينات والمعادن المهمة مثل المغنيسيوم والفيتامينات B1 و B2 و B6، والتي تعتبر من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان.

ويعتبر ارتعاش العضلات والمفاصل، دليل على احتياج الجسم لفيتامينات B1 و B2 و B3 و B6 و B9 وفيتامين D والكالسيوم والمغنيسيوم.

الأرجل

أكد الأطباء أن ردود الفعل السريعة في الركبة قد يكون السبب نقص الجسم لمعدن المغنيسيوم، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، والتي تتمثل في الفاكهة والخضروات.

البشرة

الجلد هو أكبر عضو في الجسم، وهو من أسهل أجزاء الجسم لملاحظة أي نقص في التغذية، فعلى سبيل المثال ، إذا لاحظت وجود بعض النتوءات على ظهر ذراعيك ، فمن المحتمل أنك تفقد فيتامين" أ".

وإذا تم تشخيصك بالتهاب الجلد، فذلك لأنك تفتقد بعض البيوتين والفيتامينات B2 و B3 في نظامك الغذائى، فهناك الكثير من العلامات التي يجب عليك الانتباه لها والتي يمكن أن توجهك في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بتناول الفيتامينات، وحل المشكلة قبل تفاقم الأمر.