السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«لقاحات كورونا ما لها وما عليها» ندوة بجامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

نظمت وحدة دعم الخريجين بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة،  ندوة طبية عامة حول فيروس كورونا «اللقاحات ما لها وما عليها»، عبر منصة مايكروسوفت تيمز.

حاضر فيها الدكتور ياسر همام بركات أخصائي أمراض الصدر والحساسية والربو الشعبي، بمشاركة الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور نانسي الساخي مدير وحدة دعم الخريجين، والدكتورة نورة الرفاعي منسق الوحدة بكلية التمريض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب .

تناولت الندوة التعريف بفيروس كورونا المستجد، وأعراض الإصابة، وطرق الوقاية، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة ثبوت الإصابة بالفيروس.

كما ركزت الندوة على استعراض السلالات المختلفة للفيروس، وأنواع اللقاحات، وماهية عمل كلًا منها، والآثار الجانبية وكيفية التعامل معها، بالإضافة للتأكيد على أن الفئات الأكثر احتياجًا لتلقي اللقاح هم الطاقم الطبي، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، مع التشديد على أهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت وحدة اللغات والترجمة بجامعة مطروح، قد نظمت ورشة عمل بعنوان «إشكاليات الترجمة من وإلى العربية»، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة.

حاضر فيها الدكتور بهاء الدين مزيد، أستاذ اللغويات والدراسات الترجمية ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن - جامعة سوهاج، عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، بحضور الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور أسامة رسلان مدير وحدة اللغات والترجمة بالجامعة.

بدأت ورشة العمل بتعريف الترجمة، فهي نوع من أنواع الفنون الأدبية المميزة، والتي تحتاج إلى امتلاك الشخص لمهارة كبيرة، من خلال نقل الكلمات والعبارات من لغة إلى لغة أخرى، وذلك من أجل أن يتم نشر المعلومات والدراسات بين مختلف البلدان.

جامعة مطروح وحدة دعم الخريجين ندوة طبية فيروس كورونا لقاح كورونا

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