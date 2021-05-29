خبيرة تجميل توضح: كيفية استخدام الكونسيلر الصحيحة لإظهار العينين نضرة ومشرقة

تعاني معظم الفتيات من عدم توحيد لون بشرتها وظهور البقع السوداء ومن آثار الحبوب ويعانين خاصة من صعوبات تحت العينين كالهالات السوداء أو الانتفاخات ويتمنين أن يظهرن بإطلالة طبيعية وبشكل عيون صحي.

تتحدث اليوم للدستور خبيرة التجميل سارة عبد القوي عن الأخطاء التي ترتكبها الفتيات عند استخدام الكونسيلر.



-أخطاء معالجة المشاكل تحت العيون:

اولًا: المشاكل الموجودة تحت العيون التي تقابل العديد من الفتيات تحت العيون هي الهالات السوداء والإنتفاخات والإلتهابات بسبب الشمس فضلًا عن البقع البيضاء التي تظهر بسبب نقص الفيتامينات.



- الهالات السوداء الغامقة جدًا:

من الخطأ أن تقوم الفتيات بوضع الكونسيلر على الهالات الغامقة تحت العيون مباشرة لأن هذا يقوم بتحويل لون المنطقة تحت العين إلي اللون الأزرق أو اللون البنفسجي.

و لكن يجب أولًا ترطيب منطقة تحت العينين بكريم مرطب للعيون و غير ضار.

- وضع مصحح عيوب لونه برتقالي:

يمكن استبداله بأحمر شفاة برتقالي اللون ثم بعد ذلك يتم وضع الكونسيلر ويجب أن تختار الفتيات درجة مناسبة وقريبة جدًا لدرجة لون البشرة ثم تثبيته بالبودرة الشفافة أو بودرة بنفس درجة الكونسيلر.

- الهالات العادية :

لو كانت هناك فتيات يعانين من هالات عادية يجب أن يقومن بوضع كريم العين والكونسيلر المناسب و الأقرب لدرجة لون بشرتهم فقط ثم بعد ذلك يتم تثبيته بالبودرة.

-الانتفاخات حول العيون:

لو هناك فتيات يعانين من انتفاخات تحت منطقة العيون فعند وضع الكونسيلر علي المنطقة كلها ذلك يبين الانتفاخات أكثر لأن ذلك يقوم بالتفتيح تحت العيون وإبرازها أكثر.



وفي هذه الحالة يتم وضع كريم مرطب واختيار درجة كونسيلر مناسبة للبشرة ودرجة أخرى غامقة أغمق بثلاث درجات أو أكثر من الدرجة الفاتحة.. حيث نقوم بوضع الكونسيلر الغامق تحت العين مباشرة ثم بعد ذلك نضع الكونسيلر الفاتح من بعد خط بداية الانتفاخ حيث يكون أقرب للخد ثم بعد ذلك نقوم بتثبيته بالبودرة وبهذا نكون قد قمنا بعمل خداع بصري بإعطاء المنطقة الظاهرة أو المنتفخة الدرجة الغامقة.