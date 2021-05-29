السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البدء فى أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبية على المسار السياحى بالبياضية

أعمال تبطين وصيانة
أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه

 كشف اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بأنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير بالمدينة وتوسعة طريق المسار السياحى وتنفيذا لخطة الدولة بتبطين جميع الترع والمصارف، فقد تم  بدء العمل فى تبطين ترعة المقلبية على طول المسار السياحى.


وأوضح كلاً من المهندس صالح ابراهيم مدير عام الرى بقنا، ومهندس محمد سعيد مدير الرى بالأقصر، أنه تم تشوين المعدات للبدء فى العمل حيث إنه تم اعتمادها ضمن الميزانية الخاصة لوزارة الرى، وجارى العمل فى التبطين بدءًا من شارع أحمد رضوان وعلى طول المسار السياحى، وسيتم العمل طبقا للمواصفات المطلوبة وبما يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحى.

 

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من اعمال توسعة ورصف ودهان وأعمال البلدورات بطريق المسار  السياحي، مما أدى إلي سيولة مرورية تسمح بمرور جميع الحافلات السياحية الكبيرة ذهابا وايابا.

 

كما تابعت رئاسة مدينة البياضية  إدارة النظافة والتجميل والشركة المنفذة لمشروع التوسعة وتطوير المسار السياحى واعمال النظافه على جانبى الطريق، وجارى استمرار أعمال تطوير الطريق حتى نهايته.

 

جدير بالذكر تلقى رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، صباح اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "أسترا زينيكا"، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، وذلك بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

كان فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور إيليا أنسى من مستشفى حميات الأقصر، توجه أمس الخميس، إلى دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

 

وفيما تفقدت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشؤون الصحية الصحة بالأقصر، أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري و كنيسة العذراء مريم بإسنا، للإطمئنان على عملية التطعيم.

 

وأشاد رهبان الدير وكهنة إيبارشية إسنا وارمنت، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

 

وفى هذا السياق، يحرص أساقفة ومطارنة ورهبان وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تلقى لقاح كورونا وتشجيع الجميع عليه من أجل اتخاذ خطوات فى طريق الوقاية من فيروس كورونا ومكافحة انتشار العدوى به.

أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه
أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه
أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه
أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه
طريق معدات ترعة المعدات الأقصر

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