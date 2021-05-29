إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات الآيلة للسقوط بحى غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة بالعقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي، حيث توجهت الحملة بقيادة سكرتير عام الحي والمشروعات بالحي للعقار رقم ٢٤ شارع الوافي من شارع خوفو، والصادر بشأنه قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإزالة الخطورة به.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بالإهتمام بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظًا على سلامة المواطنين واستجابة لاي شكوي تخص المواطن.



وطالبت رئيس حي غرب المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي، لسرعة المعاينة للعقار وعرضه علي لجنة المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.

وفي سياق آخر قادت سحر حملة نظافة مكبرة بمساكن عثمان شمال المتراس بالتنسيق مع الحملة المركزية ونهضة مصر والرصد البيئي بالمحافظة والحي.

وقد تم بالحملة رفع القمامة والمخلفات من كل من خلف كل من بلوك ٨ ، ٩ - خلف بلوك١٢ - خلف بلوك ٢٨ - خلف بلوك ٦ بمساكن عثمان بشمال المتراس - شارع صفر بمنطقة نجع العرب.

وفي السياق ذاته كلفت رئيس الحى بردم وتمهيد وتسوية الأرض ١٠٥ طن تقريبًا خلف بلوك ٨ ، ٩ شمال المتراس، مشددة على رفع كفاءة النظافة ورفع القمامة وتكثيف الحملات بنطاق حي غرب.

جاء ذلك بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة النظافة والتجميل بإحياء الثغر، واستجابة لأي شكوى تخص المواطن.



وكان قد كلف المحافظ بتكثيف الحملات، وأعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة في الميادين علي مستوى الأحياء، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين، مؤكدّا على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة بجميع الأحياء.