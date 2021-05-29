محافظ الوادى الجديد يتابع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير مركز الفرافرة

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قرى مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور الرائد أحمد جمال ممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية ومسئول ملف المحافظة بالمبادرة، وجهاد متولي نائب رئيس المركز.

وتم عرض الموقف التنفيذي للقطاعات المختلفة بعد المرور الميداني وعرض التحديات التي تواجه خطط التنفيذ، ووجه المحافظ بدراسة استغلال مباني الوحدات الصحية الحالية بعد إنشاء الوحدات الجديدة وإنشاء الملاعب الرياضية داخل المدارس لاستغلالها لخدمة الطلاب صباحََا ولخدمة شباب القرية مساءََ.

وفي نفس السياق عقد محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا لمتابعة موقف المشروعات الزراعية عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا لمتابعة موقف المشروعات الاستثمارية الزراعية بمركزي الداخلة وبلاط، وذلك بحضور السيد نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والمهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط مركزي والمهندس محمد ساسى مدير صندوق الأراضي بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ووجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأراضي من المتقاعسين عن التنفيذ بعد منحهم كافة المهل القانونية، لإعادة طرحها للراغبين الجادين في إقامة مشروعات زراعية، وتيسير إجراءات حصول الشباب على الأراضي.

وفي سياق متصل أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالاتجاه إلى زراعة نباتات ومحاصيل غير تقليدية موفرة لاستهلاك المياه وذات عائد اقتصادي مرتفع، جاء ذلك خلال تفقده لإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي لزراعة نبات المغات بمنطقة أبو هريرة بالفرافرة يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالمحافظة.

ووجه المحافظ بنشر ثقافة زراعة مثل هذه المحاصيل الفريدة، وتدريب المزارعين على زراعتها لتحقيق عائد إقتصادي مرتفع. هذا وتصل إنتاجية الفدان من نبات المغات إلى ٢ طن ويصل سعر بيع الطن من المحصول إلى ٤٢ ألف جنيه.