السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع كشط ورصف كوبرى الملك خالد بالأوتوستراد

حركة المرور
حركة المرور

تنفذ الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة تسيير لحركة المرور بهدف إتمام أعمال مشروع كشط وإعادة رصف كوبرى الملك خالد بطريق الأوتوستراد، في الاتجاهين، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب.

 

سيتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12,5 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من اليوم الجمعة، ولمدة سبعة أيام ليلاً فقط .

 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء عمرو البيلي مدير المرور، وتحت إشراف اللواء مؤمن سعيد نائب مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

من جانبه واصلت وحدات المرور على مستوى الجمهورية المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).

 

عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني هو عبارة عن شريط أبيض يتم وضعه في النصف العلوي للزجاج الأمامي للسيارة، به شريحة إلكترونية تتضمن رقم اللوحة المعدنية وماركة السيارة ولون السيارة وسنة الصنع ورقم الشاسية ورقم الماتور، وبداية الترخيص ونهايته، وموعد الفحص الفني، بالإضافة إلى بيانات مالك السيارة.

 

وينص القانون أنه في حالة عدم تركيبه أو نزعه أو إتلافه أو إخفائه أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى، يتم سحب رخصة القيادة من مالك السيارة لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبة مادية بغرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، وعقوبة جنائية بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقًا لتعليمات قانون المرور الجديد.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية مدير المرور المساعدات الفنية المواطنين

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