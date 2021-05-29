أيرلندا تعتزم تبنى جواز سفر خاص ببيانات كورونا

تعتزم أيرلندا تبني جواز سفر خاص ببيانات فيروس كورونا لدى المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، بدءًا من 19 يوليو المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، حسبما نقلت قناة (يورونيوز)، أن بلاده سوف تتبني هذه الوثيقة؛ لمساعدة المواطنين على التحرك بحرية أكبر عبر الاتحاد الأوروبي، إلى جانب القادمين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأكد "مارتن"، أن المطاعم سوف تتمكن من خدمة عملائها وتلقي الزبائن اعتبارًا من 5 يوليو المقبل، الذي يمكن للرياضات أيضًا بحلوله استئناف أنشطتها.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في أيرلندا يبلغ حوالي 255 ألف شخص.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 168.73 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.