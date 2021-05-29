السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع ٦ منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق والإجراءات الاحترازية غربي الإسكندرية

إغلاق منشآت بحى غرب
إغلاق منشآت بحى غرب الإسكندرية

أغلق حى غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، ٦ منشآت لعدم الإلتزام بمواعيد الاغلاق والاجراءات الاحترازية، خلال حملة مسائية بنطاق الحي.

 

بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن متابعة الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء والإلتزام بمواعيد غلق المقاهي والمحال والمولات وما يماثلها وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا.

 

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مسائية مكبرة بنطاق الحي، استهدفت كل من شارع (عبد القادر حمزة - شارع عبد الملك ابن مروان - شارع الإسناوي - شارع الأمير لؤلؤ - شارع  مسجد القباري - شارع الأمان ومنطقة مينا البصل بمتفرعاتها).

 

وأسفرت الحملات عن تحصيل ٢٠٠٠ جنيه غرامات، بالإضافة إلى مبلغ ٢٠٠ جنيه غرامة عدم إرتداء كمامة فضلًا عن غلق وتشميع ٦ منشآت ( ٥ مقهي - بلاي ستيشن) غير ملتزمين بمواعيد الإغلاق ووجود تجمعات وعدم تطبيق الاجراءات الإحترازية فضلًا عن التحفظ على ١٤ شيشه و٤٥ حاله إشغال متنوع.

وفي السياق ذاته تم التاكد من إلتزام كافة المقاهي والمحال بمواعيد الغلق.

 
وشارك بالحملة سكرتير عام الحي وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والإيرادات والرقابة والرصد البيئي بالحي والكول الامني  لقسم مينا البصل.

 

وتم التنبية مشددًا على ضرورة الإلتزام بمواعيد الغلق تطبيقًا للإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة كورونا وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وما زالت الحملات متوالية بنطاق حي غرب.

 

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

إغلاق منشآت بحى غرب الإسكندرية
إغلاق منشآت بحى غرب الإسكندرية
حي غرب إغلاق وتشميع الاجراءات الاحترازية الإسكندرية مواعيد الإغلاق

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