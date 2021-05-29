السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء» يكشف صعود واردات مصر من الصين خلال 2021

واردات مصر
واردات مصر

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الصين عاودت ارتفاعها  إلى حدود 2.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي 2021، مقابل 2.07 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها  41.7  مليون دولار خلال عام بنسبة 2%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن الآلات وأجهزة كهربائية جاءت في المرتبة الأولى بين واردات مصر من الصين بقيمة 546 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 582.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 36.7 مليون دولار خلال عام بنسبة 6.3%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 363.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 275.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بلغت 160.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 124 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 36.2 مليون دولار خلال عام، بنسبة 29.2%.

 

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من شعيرات تركيبية أو اصطناعية بلغت 138.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 140.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وألياف تركيبية أو اصطناعية 110.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 89.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
 

الجدير بالذكر أن جملة واردات مصر من أكبر  خمس دول على مستوى العالم، حيث سجلت 5.174  مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021، مقابل 5.128 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 0.9%، فيما بلغ جملة واردات مصر من دول العالم 12.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 12.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 519.2 مليون دولار بنسبة 4.1% خلال عام.

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