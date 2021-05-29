محافظ ببنى سويف يشدد على ضرورة التصدى للتعديات على أملاك الدولة

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على ضرورة التصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري بالعديد من الجهود التي وردت في تقريرها اليومي متمثلة في القيام بعدة حملات مكثفة بشوارع المدينة وقرى المركز والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر لعدم ارتداء الكمامات الواقية بأماكن التجمعات والتحفظ على عدد من الشيش ببعض المقاهي والكافيهات لمخالفة قرار حظر تقديم الشيشة، علاوة على تحرير عدة محاضر بيئية.

فيما تمكنت الوحدة بالتنسيق مع حماية الأراضي بمديرية الزراعة والأجهزة الأمنية من تنفيذ الإزالة في المهد لعدة مخالفات بناء بقرية مناشي أبو صير وكوم إدريجة وصفط الشرقية والميمون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، وتم متابعة تجميل مدخل قرية قمن العروس ومنطقة العمارات السكنية بالقرية.

وفي قطاع التموين تم رصد عدة مخالفات تموينية تنوعت بين ضبط إحدى المنشآت التجارية تقوم ببيع أدوية بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود سجل تجاري وشهادات صحية، وذلك أثناء حملة تفتيشية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق والتحقق من صلاحية السلع، والتي نفذتها إدارة تموين الواسطى بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

كما تضمن التقرير رفع كفاءة الطرق العامة ومتابعة رصفها وتمهيدها، حيث تم رفع75 طنًا من المخلفات والقمامة بشوارع المدينة والمجالس القروية التابعة وتوريدها لمصنع إعادة التدوير بالمنطقة الصناعية "كوم أبو راضي" فضلاً عن رفع 80 طنًا من نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، علاوة على متابعة العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وصيانة أعطال الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء.