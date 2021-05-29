السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء» يكشف عن قفزة جديدة فى واردات مواد البناء خلال 2021

مواد البناء
مواد البناء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من المواد الخام سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي 2021، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 260.5 مليون دولار خلال عام.


وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من القمح جاءت في المرتبة الأولى بين واردات المواد الخام والتي بلغت 554 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 619.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 65.6 مليون دولار، فيما بلغت واردات مصر من ذرة بقيمة 459 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 337 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 122 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من فول صويا بلغت 484.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 200.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 284.1 مليون دولار، كما بلغت واردات سمسم 11.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 34.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وتبغ 10.5 مليون دولار مقابل 113.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.


وأوضح التقرير، أن واردات مصر من كبريت خام بلغت 13 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 6.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وصلصال خام بقيمة 6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 5.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وخامات حديد 153.9 مليون دولار مقابل 132.4 مليون دولار وخامات ألمونيوم 58 ألف دولار مقابل صفر واردات خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء واردات مصر مواد خام الحديد

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