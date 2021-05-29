تطوير ورفع كفاءة شارع بورسعيد ببنى سويف لخلق سيولة مرورية

أعلن المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل فى بنى سويف، أن المديرية تقوم بأعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف لشارع بورسعيد ضمن الخطة الاستثمارية الحالية تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وأضاف "فراج"، فى تصريحات صحفية، أن التطوير تشمل توسعة الشارع بتقليص الجزيـرة الوســطي لتوسعة الاتجاهين وإعادة توسعة الجزء المختنق مروريا من نزلة كوبرى مزلقان المديرية حتى محطة الوقـود والتى تتكدس بها السيارات وتعمل شلل مرورى وذلك نظرا لأهمية الشارع الذى يقطـــع مدينـــة بنـى سويف طـولا من كمين مصنع النسيج شمالا إلى كوبرى السادات جنوبأ.

ويعد الشارع من الشوارع الحيوية لوجود الجامعه والعديد من المدارس وذلك لعمل سيولة مروريه بعد التطوير.

وفى سياق منفصل واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاته الخاصة بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الماليى2020/2021، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذى النهائى لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التى تواجه نهو بعض المشروعات والوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها المدرجة بالخطة، بجانب مناقشة التوجيه الأمثل لوفورات الخطة الاستثمارية في دعم بعض القطاعات الحيوية، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتماد المالى الذى وفرته الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، والذى ينعكس بالإيجاب على مستوى وجودة حياة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية حتى يتم الانتهاء منها في توقيتاتها المحددة، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدا على استمرار الاجتماعات الأسبوعية لضمان المضي قدما في الأعمال، مشددا على أنه لن يسمح بأى تراخ، خاصة وأن خطة العام الحالي أوشكت على الانتهاء،ليتم الاستعداد للخطة القادمة والاستفادة من الجهود النوعية التي تم تنفيذها وتلافي السلبيات بالخطة الحالية والتي تم بتضافر الجهود.

وأكد المحافظ على ضرورة موافاة الإدارة العامة للتخطيط بديوان عام المحافظة أولا بأول بموقف الأعمال الجارى تنفيذها، مع التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، مع ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.