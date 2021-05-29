تطورات الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقى

كشف مصدر مقرب من الفنان شريف الدسوقي، عن تفاصيل جديدة للحالة الصحية له، حيث يتلقى حاليا الخطوات الخاصة بمراحل برنامج "التأهيل النفسي والجسدي"، خاصة بعد خضوعه لعملية بتر "استئصال" جزء من قدمه اليسرى، وتحديدا من بعد الركبة، الثلاثاء الماضي، وذلك نتيجة إصابته بغرغرينا القدم السكري، وهى أحد المشكلات الصحية المنتشرة بين مرضى السكر وتحتاج إلى تدخل طبي لتجنب تفاقم الحالة.

منع استخدام الهاتف المحمول.. وخضوعه لتمارين العلاج الطبيعي

وأكد المصدر، أن "الدسوقي" مازال يتواجد تحت ملاحظة وعناية فريق خاص من الأطباء، الذين فضلوا منع اصطحابه للهاتف المحمول، باعتبارها إحدى النقاط الهامة في بروتوكول العلاج، خاصة أنها قد تؤثر سلبا على المريض "المبتور"، ويتفهمها كأنها "شفقة" في بعض الأحيان، لافتا إلى أنه يتلقى بعض المكالمات من محبيه، حين زيارة أقرب المقربين له عن طريق هواتفهم المحمولة في أوقات معينة يسمح بها الأطباء، ويتم خلالها اختبار مستوى الاندماج الاجتماعي لدى "دسوقي".

وأوضح المصدر أن حالته النفسية في تحسن ورضا تمامًا بقضاء الله وقدره، لكن بعض الأوقات يعاني من اضطرابات المزاج، وهذا أمر طبيعى جدا، خاصة أن حالته تحتاج لبعض الوقت للتكیف مع الواقع الجدید واستعادة الثقة بالنفس، وعلى المستوى الجسدي يخضع حاليا "الدسوقي" لبعض التمارين، وفقا لتوجيهات اخصائي العلاج الطبيعي، للمساعدة على منع تجلط الدم وتحسين تدفق الدم أثناء التعافي في المستشفى.

أول ظهور لـ "آدم" نجل "دسوقي".. و إعادة الاندماج بالأسرة أهم المراحل الحالية

وأضاف المصدر، أن فريق التأهيل الطبي، شدد على المقربين من "دسوقي"، بالتواصل معه من خلال الاجتماعات العائلیة والتخطیط لزیادة مھارة التأقلم والدعم السلوكي على إدارة المزاج لتعزیز التكیف وتبدیل صورة الجسد.

من جانبه حرص "آدم"، نجل الفنان شريف دسوقي، على قضاء اليوم كاملا مع والداه بالمستشفى، للاطمئنان عليه ومتابعة حالته ورفع روحه المعنوية، وأكد له الأطباء أن إعادة الاندماج بالأسرة والمجتمع والبحث عن العوامل الإیجابیة، من أهم النقاط الايجابية التى ستساعده في تخطى المرحلة الحالية.

وكان قد تم نقل شريف الدسوقي، مساء الثلاثاء، من أحد المستشفيات بالإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.