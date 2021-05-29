أحمد الشلق: كلما تعمقت فى دراسة التاريخ زاد حبى وتعلقى به

كشف المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، عن بدايات عمله بالتاريخ واهتمامه بدراسته، مؤكدًا أنه لم يكن من بين اهتماماته إطلاقًا الانشغال بالتاريخ أو التعمق في دراسته.

وأضاف الشلق خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن أول ما لفت نظره واهتمامه لدراسة التاريخ كان خلال فترة دراسته بالثانوية، حيث كان ملعم مادة التاريخ يدرس لهم المادة من خلال "المسرح المدرسي" وهو ما كان بمثابة النواة التي زرعت لديه الرغبة في هذا العلم.

وأوضح أنه بعد تخرجه من كلية الأداب في عام 1972 وصدور قرار تعينه معيدًا في قسم التاريخ بالكلية، وهو ما فرض عليه ضرورة التعمق في هذا العلم، ومع كل مرحلة كان يزداد شغفًا وحبًا في علم التاريخ وتعمقا فيه، وهو ما أكده قائلا: "كلما تعمقت في دراسة التاريخ كلما زاد حبه له".

وأشار إلى أن مصر بها الكثير من المؤرخين الكبار، بداية من رفاعة الطهطاوي الذي ألف أول كتاب تاريخ عربي.

والمؤرخ أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصربكلية الآداب جامعة عين شمس واحد من أهم وأبرز المؤرخين لتاريخ مصر في تاريخ مصر الحديث، وقد حصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ كلية الآداب جامعة عين شمس، عام 1972، وحصل على الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة عين شمس، عام 1977. وحصل على الدكتوراة في الآداب فرع التاريخ الحديث و المعاصر كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1981.

من أبرز أعماله "نهضة الكتابة التاريخية في مصر"، "العرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة "، "فصول من تاريخ قطر السياسي"، ثورة يوليو والحياة الحزبية".