طفل ينهى حياته فى ظروف غامضة بالزاوية الحمراء

أنهى طفل حياته في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة «زينهم» تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح ولبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء إخطارًا من قصر العيني، بوصول طفل متوفي إثر إصابته شنقاً بـ«اسفكسيا الخنق»، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «أحمد ر م»، 14 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال أسرة الطفل المتوفي لم تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، وقررت أنه من شنق نفسه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها .