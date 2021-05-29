السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 30 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات فى بنى سويف

حملة مكبرة بشوارع
حملة مكبرة بشوارع المدينة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة والتي يقودها المهندس محمد رياض، ونادي مرداش، نائبا رئيس المدينة، وسليمان السيد مدير الأزمات ومسئولي الوحدة.

 

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.



وأسفرت الحملة على متابعة مواعيد غلق المحلات التجارية والكافيهات والمقاهي والورش بناء على قرارات مجلس الوزراء، وتم تحرير 30 محضر مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى  فض سرادق عزاء وفرح واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

 

وفى سياق متصل صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم توريد 3 آلاف و688 طن قمح محلي بصوامع وشون المحافظة، ليصل بذلك إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم حصاد وتوريد القمح في 15 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم إلى 214 ألف و27 طن قمح بنسبة 107 % من المستهدف هذا العام وبزيادة، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع ومديريتي التموين والزراعة وجهات التسويق

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

 

وتم تشكيل لجنة لتنفيذها برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

بني سويف حملة محافظ بني سويف الإجراءات القانونية الدكتور محمد هاني غنيم ارتداء الكمامات مدينة بنى سويف مواعيد غلق المحلات

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