«نجاة السائق من الدهس».. تعطل توك توك أمام قطار العياط

نجا سائق "توك توك" من دهس قطار له على شريط السكة الحديد بقرية البليدة عقب تعطل دراجته النارية على القضبان بدائرة قسم شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بدراجة نارية "توك توك" بشريط السكة الحديد بمنطقة البليدة بدائرة القسم.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين أنه أثناء محاولة عبور سائق "توك توك" شريط السكة الحديد تعطلت دراجته النارية بالتزامن مع قدوم القطار الذي دهس الـ"توك توك" وابتعد السائق عن الدراجة النارية فور رؤية القطار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.