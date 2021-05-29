السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رئيس اتحاد الناشرين: جاهزون لإقامة معرض الكتاب والقرار النهائى الأحد

سعيد عبده
سعيد عبده

أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في انعقاد مستمر، وفي تنسيق دائم مع الناشرين، خاصة وأنه لم يتخذ حتى اليوم قرار بإقامة المعرض أو إلغائه.

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأحد القادم لاتخاذ قرار إقامة المعرض هذا العام من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال إقامة المعرض سيتم إقامة جميع الفعاليات والندوات "أونلاين".

وأوضح أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي تشترط توفير جميع مساحة أرض المعرض لإقامة معرض الكتاب بصورته اللائقة التي اعتاد الجميع عليها، وفي حال إقامة المعرض سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين أجنحة المعرض.

وكانت وزارة الثقافة قد أجلت موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 لـ30 يونيو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد تأجيله من موعده الأصلي في يناير الماضي؛ بسبب الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا.

وتأسس اتحاد الناشرين بجمهورية مصر العربية  منذ ما يقرب من نصف قرن و ودشن منذة فترة قريبة  موقعه الإلكتروني، من خلال هذا الموقع الإلكتروني والذي يحتوي على أكثر من مائة و خمسون ألف كتاب لأكثر من ألف دار نشر عربية للتعريف بحق المؤلف والناشر والحفاظ عليه ودعمه.

كما أنه خطوة للتواصل والتأزر مع الناشرين والكتاب والأدباء والمؤلفين لإتاحة محيط ثابت مستقر من أجل الحفاظ على الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين ولخدمة أجيال الحاضر والمستقبل. 

ويمكن للقارئ استخدام خاصية البحث للوصول الى الكتاب المطلوب البحث عنه و توجيهك إلى اسم ناشر الكتاب، كما يمكنك البحث باسم الكاتب لإظهار مؤلفات الكاتب في جميع دور النشر أو البحث باسم دار النشر لاستعراض جميع إصداراتها.

اتحاد الناشرين سعيد عبده معرض القاهره الدولي للكتاب اللجنة العليا للمعرض وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

محمد الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيًا وسياسيًا وجغرافيًا

مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة البركان عبر تردد قناة الكأس القطرية 2021 نايل سات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين