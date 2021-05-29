رئيس اتحاد الناشرين: جاهزون لإقامة معرض الكتاب والقرار النهائى الأحد

أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في انعقاد مستمر، وفي تنسيق دائم مع الناشرين، خاصة وأنه لم يتخذ حتى اليوم قرار بإقامة المعرض أو إلغائه.

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأحد القادم لاتخاذ قرار إقامة المعرض هذا العام من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال إقامة المعرض سيتم إقامة جميع الفعاليات والندوات "أونلاين".

وأوضح أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي تشترط توفير جميع مساحة أرض المعرض لإقامة معرض الكتاب بصورته اللائقة التي اعتاد الجميع عليها، وفي حال إقامة المعرض سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين أجنحة المعرض.

وكانت وزارة الثقافة قد أجلت موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 لـ30 يونيو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد تأجيله من موعده الأصلي في يناير الماضي؛ بسبب الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا.

وتأسس اتحاد الناشرين بجمهورية مصر العربية منذ ما يقرب من نصف قرن و ودشن منذة فترة قريبة موقعه الإلكتروني، من خلال هذا الموقع الإلكتروني والذي يحتوي على أكثر من مائة و خمسون ألف كتاب لأكثر من ألف دار نشر عربية للتعريف بحق المؤلف والناشر والحفاظ عليه ودعمه.

كما أنه خطوة للتواصل والتأزر مع الناشرين والكتاب والأدباء والمؤلفين لإتاحة محيط ثابت مستقر من أجل الحفاظ على الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين ولخدمة أجيال الحاضر والمستقبل.

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