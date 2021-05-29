السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شركات السياحة» تكشف قاعدة بيانات بالمنشآت المرخص لها استقبال السياح

المواطنون داخل أحد
المواطنون داخل أحد المطاعم

أعلنت غرفة شركات السياحة عن قاعدة بيانات بالمنشأت السياحية المرخصة من مطاعم وكافيهات، والتي تراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، حفاظا على سلامة السائحين. 

وأضافت الغرفة فى منشور عمم على جموع شركات السياحة، طالبت فيه بضرورة عدم التعامل إلا مع 
الكيانات السياحية المرخصة،  الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة للتعامل مع الوفود والمجموعات السياحية، موضحة أن تعامل الشركات مع الكيانات غير المرخصة سيعرضها إلى الجزاء والعقوبات المنصوص عليها بقانون السياحة.

يشار إلى أن ضوابط تشغيل المنشأت السياحية تعمل على  تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية إدارة قائمة الأنتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أية وسيلة أخرى بالإضافة إلى قياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول ، والعمل على التشجيع  التعامل باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني.

واستمرار  حظر "الأوبن بوفيه" وتقديم  الطعام على الطاولات مباشرة مع ضرورة الالتزام بالمسافات الامنة بين الأشخاص، كما تشترط الضوابط  ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل مائدة وأخرى الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة الواحدة.

كما يتم توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام كما يتم الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام، الالتزام بتغير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر، وحظر تقديم الشيشة، وإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم،غلق أماكن ألعاب الأطفال، الالتزام بالمسافات الأمنة بني الاشخاص في خدمةالـ"Away Take" داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع واحلصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.
 

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