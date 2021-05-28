السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: استكمال إنشاء المستشفى الجامعى بقنا بـ 235 مليون جنيه

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استكمال إنشاء المستشفى الجامعى بمحافظة قنا بتكلفة 235 مليون جنيه، واستكمال مبنى معامل كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى بتكلفة 70 مليون جنيه، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.


وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا شملت أيضًا استكمال مبنى مدرجات كلية الطب بجامعة جنوب الوادى بتكلفة 70 مليون جنيه، واستكمال مبنى صحة المرأة بجامعة جنوب الوادى بتكلفة 47 مليون جنيه، واستكمال مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادى بتكلفة 45 مليون جنيه.
 

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد كليات جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا 24 كلية تمثل 4.7% من إجمالى كليات مصر، ويبلغ إجمالى الطلاب المقيدين55.2 ألف طالب منهم 59.8% نسبة الإناث، فيما يبلغ إجمالى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 1807 أعضاء بمتوسط 31 طالبا لكل عضو هيئة تدريس.
 

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا  يصل إلى 323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 6.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019/2020، تمثل 2.5% من الاستثمارات العامة الموزعة. 
 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 20/2021 ، تم  توجيه استثمارات بقيمة 2.7 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41 %، ويخص قطاع التنمية المحلية 1.3 مليار جنيه بنسبة 19.7%، إلى جانب توجيه 650.5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالى بنسبة 10%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعى استثمارات بقيمة 507.6  مليون جنيه بنسبة 7.7%، وتوجيه 275.4 مليون جنيه لقطاع الرى بنسبة 4.2%، بالإضافة إلى توجيه 1.1 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 17.4%.

التخطيط مشروعات مستشفى قنا الخطة الاستثمارية

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