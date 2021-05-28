السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد المشروعات» يتوقع زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة

المهندس علاء السقطي
المهندس علاء السقطي

ثمن علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة و المتوسطة، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة جيبوتي، مؤكدًا أن تلك الزيارة سيكون لها دور كبير فى تطوير التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادى والسياسي بالمنطقة الإفريقية.

وقال السقطي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه من المتوقع زيادة الاستثمارات المصرية في دولة جيبوتي خلال الفترة المقبلة، من خلال تدشين مصانع هناك أو من الممكن التطوير في البنية التحتية على غرار ما حدث في مصر.

وتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال الفترة المقبلة وخاصة في مجال تصنيع الحاصلات الزراعية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار جيبوتي وعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس إسماعيل عمر جيله بزيارة الرئيس السيسي إلى بلده الثاني جيبوتي، والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري، معرباً عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة والتاريخية مع مصر، ومثمناً الجهود المصرية المخلصة والساعية نحو مساندة مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنمية بجيبوتي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغ 48.01 مليون دولار في عام 2018 ، حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى جيبوتي 40.88 مليون دولار ، والواردات المصرية من جيبوتي بلغت 7.13 مليون دولار ، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و 310 مليون دولار لعام 2018 ، و بلغت حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا منها مليار و520 مليون دولار، وذلك وفقًا لتقرير تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا.

و أهم الصادرات المصرية لجيبوتي تتمثل في الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، المنسوجات، و المواد الكيماوية، ثم الزيوت العطرية، وأهم الواردات من جيبوتي تتمثل في الحيوانات الحية وخردة الحديد.   

علاء السقطى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المشروعات الصغيرة و المتوسطة جيبوتي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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