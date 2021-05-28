مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل سيدة على يد زوجها بالفيوم

كشف مصدر أمني، حقيقة واقعة قيام زوج بضرب زوجته بآلة حادة "مطواة" بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن الواقعة تعود عند نشوب مشاجرة بين زوجين في أحد الشوارع، وعلى إثرها قام الزوج بضرب زوجته بمطواة، وتم نقل الزوجة للمستشفى، وتلقت العلاج اللازم، وتم عمل صلح بين الزوجين، وتنازلت عن المحضر، وعادت لمنزلها بصحة جيدة.

كانت قد شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم جريمة بشعة، إذ أقدم زوج على طعن زوجته عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات بينهما، أثناء سيرها بأحد شوارع القرية، ما أدى لإصابتها بطعنات متفرقة بالبطن والصدر، وتم نقلها لمستشفى الفيوم العام.

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز سنهور، ، يفيد بورود بلاغ لقسم الشرطة بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على إحدي السيدات، أثناء سيرها بأحد شوارع التابعة لدائرة القسم، محدثا بها إصابات متفرقة بالبطن والصدر.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.