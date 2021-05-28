السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التخطيط»: 1.2 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بالإسكندرية خلال 2021

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 1.2 مليار جنيه لتطوير مناطق عشوائية، و518 مليون جنيه لتطوير أسواق عشوائية بمحافظة الاسكندرية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الاسكندرية تشمل أيضًا استكمال توسيع وتطوير محطات التنقية الشرقية والغربية بتكلفة 150 مليون جنيه، وإنشاء طريق الرياض / سيدى سالم بطول 36 كم بتكلفة 60 مليون جنيه، وتوريد معدات وسيارات لمجابهة آثار السيول بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأشارت وزارة تخطيط، إلى إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة الاسكندرية 468.5 ألف مبنى، منها 95.4% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياة، و31% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الغاز الطبيعى، 97% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الكهرباء، و70.9% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحى بمحافظة الاسكندرية 18 محطة بقدرة فعلية 1.4 مليون م3، و11 محطة مياة نقية تنتج 1039.8 مليون م3.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية يصل إلى 279  مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ  16,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 35% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 6,4% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 4,9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29,5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%، إلى جانب توجيه 1,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10,8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2,65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,2%، بالإضافة إلى توجيه 2,75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16,7%.

التخطيط مشروعات الإسكندرية عشوائيات الخطة الاستثمارية

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