سامو زين: طرح أغنية «كينج الحب» خلال أيام

يستعد المطرب السوري سامو زين لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “كينج الحب” حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية.

وقال سامو زين لـ"الدستور" إنه يضع حاليا اللمسات النهائية على أغنية “كينج الحب” استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه يعمل حاليا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.

وتقول كلمات أغنية “كينج الحب”:

أنا كينج الحب أنا بتاع الورد

أكتر واحد هيشيلك كدة من على الأرض

سلامات وحبيبك قدرك ونصيبك.. واللي عشانك هيهد الدنيا دي هد

آخر أعمال سامو زين الغنائية:

وطرح سامو زين مؤخرا أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم، وهى من كلمات عبد الرحمن إبراهيم، ألحان أحمد أسامة، توزيع أكرم عادل، الذى يجدد سامو تعاونه معه بعدما قدما أكثر من أغنية منهم "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.

وتقول كلمات الأغنية: "يا ست الناس أنا واقع.. وفى الحقيقة وفى الواقع.. لو كان الجو ده ساقع.. بشوف عيونك اتدفى، يا أغلى ما ليا طلباتك.. خلاص انسى اللى فاتك.. من النهاردة بادئه حياتك.. مكانك عندى مالى الكفة، أيامى مبتحلاش إلا بيكى.. وحياتى خلاص واقفه عليكى.. ده انا ليل نهار بتعب عشانك.. ومش هعيش غير ليكى، ياست الحسن أنا ناوى.. هعيشلك عمرى أنا غاوى.. ما بنا حياة وحكاوى.. وبكرة هيحلى وياكى".