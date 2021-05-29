الحمل و الدلو.. مواليد برجين لا يتوافقون مع الجوزاء

بدأ شهر مواليد أكثر الأبراج ازدواجية وتقلب مزاج من بين الأبراج الفلكية وللأبراج دور كبير في الحفاظ أو استمرار العلاقات العاطقية بين الشريكيين، فهناك مواليد أبراج لا يتوافقون أبدًا مع بعضهما البعض ومواليد أبراج أخرى يكون التوافق بين صفاتهم كبير جدًا مما ينجح العلاقة بشكل كبير.

ويتميز مواليد برج الجوزاء بأنهم يمتلكون قدرة العالية على التكيّف مع شتى الظروف والمواقف؛ لأنهم يعتقدون بأن عليهم تجربة كل الأشياء مرّة واحدة على الأقلّ، وهم أيضًا يحبّون المغامرات، ولذلك فإنّ التكيّف بالنسة لهم يعتبر نوعًا من المغامرة والتجربة الجديدة، بالإضافة إلى مرونتهم الكبيرة التي تسمح لهم بالسير مع التيّار كيفما كان، ولذلك فإنّهم دائماً ما يحملون أفكارًا جديدة بسبب تجاربهم الكثيرة.

فضلا عن أنهم أصحاب شخصيات اجتماعية ويحبون الانغماس في المجتمع ويتكيفون بسرعة مع من حولهم من الاشخاص المختلفين خاصة في بيئة العمل.



تتحدث اليوم لجريدة الدستور خبيرة الابراج وعالمة الفلك منى أحمد عن الابراج التي لا تتوافق مع برج الجوزاء أبداً.



- مواليد برج الجوزاء و مواليد برج الحمل:

مواليد برج الحمل يبحثون دائما عن الاستقرار إن كان في حياتهم العملية أو حياتهم العاطفية، أما مواليد برج الجوزاء فيحبون التغيير الدائم في حياتهم بسبب مزاجهم المتغير دائما، فالشخصيتان لمواليد برجي الحمل والجوزاء معاكسة تماماً، مما يجعل مواليد برج الحمل ينزعجون من تغيير مواليد برج الجوزاء الدائم، ويجعل مواليد برج الجوزاء يملون من مواليد برج الحمل بالاضافة الى ان فمواليد برج الجوزاء كثيرين التقلبات في مزاجهم وآرائهم، وهذا الامر لا يناسب أسلوب حياة مواليد برج الحمل.



- برج الجوزاء وبرج الدلو:

من أكثر الابراج التي لا تتوافق مع مواليد برج الجوزاء هم مواليد برج الدلو فلا انسجام أبداً ولا تفاهم بينهم فمواليد برج الدلو اصحاب شخصيات منغلقة على انفسها وغامضة، فيأخذ مواليد برج الجوزاء فكرة أنهم لا يثقون بهم وبالآخرين و مواليد البرجين يتمتعان بشخصية مستقلة، لذلك يصعب ان يخضع أحدهما للآخر، و بالطبع لن يحصل التوافق بينهما، و لن تستمر علاقتهما لوقت طويل.