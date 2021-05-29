حالتا وفاة ومصاب.. ميكروباص يطيح بالمارة فى الطريق الأبيض بأرض اللواء

في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الجمعة وقبل الصلاة بدقائق فوجئ أهالي الطريق الأبيض في منطقة أرض اللواء بدوي صراخ مفاجئ بعدما أطاحت سيارة مسرعة بعدد من المارة أمام محل أسماك وسط الشارع.

ارتباك ودموع سادت بين أهالي الشارع، فمنهم من هرع للاتصال بالنجدة، وتولى الجزء الآخر فحص المصابين، بينما قام عدد من الرجال بالإمساك بالسائق المتهور الذي أطاح بالضحايا.

الحادث تسبب في مصرع شخصين وإصابة ثالث نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتقديم العلاج للمصاب بعدما تبين وفاة الشخصين الآخرين.

وانتقل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، ومناقشة شهود العيان، وذكرت التحريات أن المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية، ودهس مجموعة من الأشخاص أمام أحد محلات بيع السمك بالمنطقة.

وتبين أن السائق كان يقود سيارة أجرة "ميكروباص" واصطدم بأحد المحلات التجارية؛ ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر، وتهشيم أجزاء من المحل، قبل صلاة الجمعة بدقائق، وأن الأهالي قاموا بالتحفظ على الطفل، وأشار عدد من شهود العيان إلى أن المتهم كان تحت تأثير مخدر الاستروكس، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس على الطريق الأبيض في أرض اللواء بالعجوزة ووقوع وفيات ومصابين، حيث تبين مصرع شخصين بينهما فتاة، وإصابة شخص ثالث.

وعلى الفور تحركت قوة من المباحث، وتبين صحة الواقعة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص «سائق»، ٢٥ سنة، لقيامه بقيادة إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" وتسببه في حادث تصادم بمنطقة العجوزة بالجيزة؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده ، مما أدى لوفاة شخصين، وإصابة آخر، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات.

وبمواجهة المتهم، تبين عدم حمله ثمة تراخيص، وأقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.