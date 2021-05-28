«مياه القناة»: تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى المفقودة والتآلفة

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى عمليات تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة والتى تتعرض للسرقة.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيانه، أن فرق العمل بالشركة على مستوى قطاعات ومناطق الشركة مستمرة فى صيانة وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحى مصنوعة من مادة GRP لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، والتى تعد إهداراً للمال العام، وتشكل خطرا داهم على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر، لافتا إلى أنه يتم تصنيع تلك الأغطية من مواد خرسانية ومواد أخرى تتحمل الضغوط وغير قابلة للكسر مرورًا بعدة مراحل في التصنيع مما يضمن جودة وكفاءة للغطاء في قدرته على التحمل ، وعدم تعرضها للكسر.



وقال عصمت إنه تم الانتهاء من تركيب عدد من المطابق بحى ثان بمناطق ميدان اندونيسيا وشارع المدارس وطنطا بمدينة الاسماعيلية، وفى مركز ومدينة القصاصين تم الانتهاء من تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى بعزبة الوابورات وحى الزهور بمعرفة فرق الصيانة الفنية بالمناطق.

كما أكد استمرار اللجان المشكلة لمتابعة موقف تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى، وتغطية المطابق المكشوفة على الفور، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن سرقات أغطية المطابق فور حدوثها على الأرقام الآتية تليفون أرضى 125 ، محمول 01003337349 ، أو التواصل من خلال الصفحة الرسمية للشركة "شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة".

وأوضح أنه فور تلقى أى بلاغ من المواطنين بسرقة أحد أغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل حرصا على سلامة المواطنين.

واختتم بيانه قائلا: إن فرق التوعية بالشركة أطلقت حملات توعوية مباشرة مع الجمهور على مستوى محافظات القناة، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه وحثهم على المشاركة الفعالة فى الحد من سرقة بالوعات الصرف الصحى والتى تهدد حياة المواطنين .