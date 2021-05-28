السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه القناة»: تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى المفقودة والتآلفة

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى عمليات تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة والتى تتعرض للسرقة.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيانه، أن فرق العمل بالشركة على مستوى قطاعات ومناطق الشركة مستمرة فى صيانة وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحى مصنوعة من مادة  GRP  لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، والتى تعد إهداراً للمال العام، وتشكل خطرا داهم على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر، لافتا إلى أنه يتم تصنيع تلك الأغطية من مواد خرسانية ومواد أخرى تتحمل الضغوط وغير قابلة للكسر مرورًا بعدة مراحل في التصنيع مما يضمن جودة وكفاءة للغطاء في قدرته على التحمل ، وعدم تعرضها للكسر.

وقال عصمت إنه تم الانتهاء من تركيب عدد من المطابق بحى ثان بمناطق ميدان اندونيسيا وشارع المدارس وطنطا بمدينة الاسماعيلية، وفى مركز ومدينة  القصاصين تم الانتهاء من تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى بعزبة الوابورات وحى الزهور بمعرفة فرق الصيانة الفنية بالمناطق.

كما أكد استمرار اللجان المشكلة لمتابعة  موقف تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى، وتغطية المطابق المكشوفة على الفور، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن سرقات أغطية المطابق فور حدوثها على الأرقام الآتية تليفون أرضى 125 ، محمول 01003337349 ، أو التواصل من خلال الصفحة الرسمية للشركة "شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة".

وأوضح أنه فور تلقى أى بلاغ من المواطنين بسرقة أحد أغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل حرصا على سلامة المواطنين.

واختتم بيانه قائلا: إن فرق التوعية بالشركة أطلقت حملات توعوية مباشرة مع الجمهور على مستوى محافظات القناة، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه وحثهم على المشاركة الفعالة فى الحد من سرقة بالوعات الصرف الصحى والتى تهدد حياة المواطنين .

مياه الشرب مياه الشرب بالقناة الشركة القابضة لمياه الشرب سرقة اغطية الصرف أغطية الصرف

الأكثر قراءة

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

محمد الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيًا وسياسيًا وجغرافيًا

الخطيب يلغي احتفالات السوبر الإفريقي.. تعرف على السبب

بـ«مهارة خاصة».. محمد شريف يسجل هدف الأهلى الأول فى نهضة بركان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة