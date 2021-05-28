طلاب «التربية النوعية» يزينون شوارع كفر الشيخ

شارك طلاب وطالبات الفرقة الرابعة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ في تزيين عدد من شوارع المحافظة والرسم على الأكشاك الكهربائية ومنها شارع إبراهيم المغازي بعد تحويله لاتجاه واحد وإعادة رصفه بطبقة الأسفلت وأمام المحال بالأنترلوك.

وعبر الطلاب في أعمالهم الفنية والرسم عن مشاريع تخرجهم الدالة على الحياة القروية وتاريخ المصري القديم والحديث والمشروعات القومية الكبيرة بإشراف عميد كلية التربية النوعية الدكتور أماني شاكر والدكتور داليا المداح والدكتور شادي أحمد.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بمشاركة طلاب وطالبات كلية التربية النوعية في تزيين عدد من شوارع المحافظة والرسم على الأكشاك الكهربائية ومنها شارع إبراهيم المغازي.

وقالت عميد كلية التربية النوعية الدكتور أماني شاكر، إن اللوحات التي يرسمها الطلاب لوحات تجريدية مستوحاة من البيئة المصرية وخاصة البيئة القروية بمحافظة كفر الشيخ.

أوضحت شاكر أن 32 طالبا وطالبة شاركوا في أعمال رسم 5 جداريات والرسم على عدد من أكشاك الكهرباء في إطار تطوير شارع إبراهيم المغازى ضمن بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة وسبق مشاركة طلاب الكلية قسم التربية الفنية في تزيين جدران الشوارع والمدارس والمصالح الحكومية وميادين مصيف بلطيم.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بأن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة كفر الشيخ كونها بيت الخبرة الداعم لمشروعات التنمية في المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنميه المحافظة ، وقال أن كلية التربية النوعية تنفذ الكثير من الأنشطة من بينها تلوين شوارع العاصمة ضمن مشروعات التخرج للطلاب في مختلف الأقسام.

وأكد اهتمام إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.