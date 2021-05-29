السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور «تقطيع أوصال أورفيوس.. نحو أدب ما بعد حداثي» لـ إيهاب حسن

تقطيع أوصال أورفيوس..
تقطيع أوصال أورفيوس.. نحو أدب ما بعد حداثي

صدر حديثا عن دار شهريار للنشر والتوزيع  كتاب "تقطيع أوصال أورفيوس.. نحو أدب ما بعد حداثي" لـ إيهاب حسن وترجمة سيد إمام. 

يشير الكتاب إلى أنه على الرغم من أن مصطلح ما بعد الحداثة أصبح الآن أكثر تداولاً من أي وقت مضى، فإن المفهوم نفسه يظل مثار جدل. إن ما بعد الحداثة تشير الآن إلى اتجاهات تشمل العديد من المجالات: الأدب، والموسيقى، والرقص، والفنون البصرية، والعمارة؛ وتخصّصات إنسانية متنوعة، تشمل الفلسفة، وكتابة التاريخ، والتحليل النفسي، واللسانيات، والنظرية الأدبية على وجه الخصوص؛ وسائل الاتصال الجماهيرية والتكنولوجيات السيبرية؛ وأحياناً العلوم، التي تقيم "مصاهرات" مع الفكر الإنسانوي؛ والمجتمعات الغربية ككل، مع أساليب حياتها التعددية، وبحارها السرجسية كيف لي أن آمل إذاً في رد كل متفرقات ما بعد الحداثة لتقليد الصمت الذي أحاول استكشافه في هذا الكتاب.

 ويتناول الكتاب "رسم صورة مختصرة حول الاتجاهات التي تتبناها ما بعد الحداثة الآن، والإشارة إلى شيء من صعوباتها المفهومية وأفقها الثقافي.

ويشير إيهاب حسن إلى أنه اقتصر على تأمل تلك الأزمة العميقة التي تشكل الفكرة الرئيسة الخاصة المتعلقة بـ تقطيع أوصال أورفيوس. لقد فهمت فرجينيا وولف الطابع الداخلي لهذه الأزمة عندما كتبت عن ستيرن لوصفه أول المحدثين، كما تنبأ ساد بتطرّفاتها الأكثر قتامة. ولكن هل تبدّد هذا الحافز الآن، استهلك في سعيه للسلب، سواء في السخرية الرومانسية، أو في المحاكاة الساخرة الحداثية، أو في الهدم ما بعد الحداثي، كل قوى النقد الذاتي التي تنخر في نخاع الأدب؟

جدير بالذكر أن المفكر الراحل إيهاب حسن (17 أكتوبر 1925 - 10 سبتمبر 2015)، واضع نظريات أدبية وكاتب أمريكي ولد في مصر. ولد في القاهرة بمصر، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1946. عمل كأستاذ متفرغ بقسم بحوث فيلاس في جامعة ويسكونسن ميلووكي.

ايهاب حسن سيد إمام أدب مابعد الحداثة تقطيع أوصال اورفيوس دار شهريار

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

بيراميدز يعلن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق

حكم نهائى ينتصر للصحفيين: بدل التكنولوجيا حق وليس منحة

وصول وزير التموين لصوامع بنها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين