«الداخلية» ترعى سيدة تفترش الطريق وتستخرج لها أوراقا ثبوتية بالقاهرة

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة برعاية سيدة تفترش الطريق وإصدار أوراق ثبوتية لها على نفقة وزارة الداخلية عقب نشر فيديو لها على فيس بوك.

في ضوء تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتضمن قيام إحدى السيدات بافتراش إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، على الفور توجه ضباط إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة عقب التنسيق مع الجهات المعنية لمكان تواجد تلك السيدة وتم التقابل معها ، وتبين أنها ( ربة منزل – لا تحمل تحقيق شخصية ، وبدون مأوى) حيث تم اصطحابها لديوان القسم والتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية لاستخراج أوراق ثبوتية لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وبالعرض على النيابة قررت إيداع المذكورة بإحدى دور الرعاية، حيث تم تسليمها لإحدى دور الرعاية بدائرة القسم وأخذ التعهد اللازم على مسئولى الدار بحسن رعايته

