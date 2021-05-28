السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد الصناعات يشيد بزيارة الرئيس إلى جيبوتي

الدكتور كمال الدسوقي
الدكتور كمال الدسوقي

أشاد الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجيبوتي، قائلا إنها تأتي فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة مصر إلى مكانها الطبيعى فى قيادة وريادة المنطقة عامة وأفريقيا خاصة.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ الدستور: “نرى توجهات وتطورات عديدة أخرى من زيارة الرئيس لجيبوتى باعتبارها دولة مهمة فى إعادة ترتيب التحالفات فى القارة السمراء”، متوقعا أنه سيكون هناك زيارات أخرى لدول أفريقيا من أجل إعادة التوازن والاستقرار بين دول حوض النيل.

الدسوقي قيادة المنطقة قريبة السيسي

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