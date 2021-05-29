السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

القطامي: زيارة الرئيس لجيبوتي تؤكد دور مصر الريادي في إفريقيا

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجيبوتي تمثل بوابة مرور جديدة للقارة الإفريقية، حيث تعمق الروابط العربية – الإفريقية وترسخها في مجالات جديدة.

وأضاف القطامي، أن زيارة جيبوتي والتي تعتبر الأولى لرئيس مصري هزت القارة الإفريقية كلها، وهناك ردود أفعال محلية وعربية وإفريقية واسعة تجاهها، فهذا الحراك نحو القارة في عهد الرئيس السيسي، يجسد الإرادة المصرية في فتح الباب أمام الجميع، لبناء وتعزيز علاقات استراتيجية تليق بمصر ومكانتها وتاريخها.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك يعمل على تعزيز الوجود المصري في القارة الإفريقية، ويضمن تواجدا ونفوذا في منطقة القرن الإفريقية شديدة الأهمية.

كما كشف القطامي، أن زيارة جيبوتي تحمل أبعادا اقتصادية هامة وتعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية مع هذه الدولة ذات الموقع الاستراتيجي في القرن الأفريقي، كما أنه تفتح الباب أمام استثمارات زراعية هامة في جيبوتي.

وأفاد نائب أكتوبر، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بتوجيه العديد من المساعدات إلى جيبوتي سواء كانت مساعدات ومستلزمات طبية أو غذائية، تؤكد ريادة مصر ويعكس دورها الإنساني الريادي في العديد من مناطق القارة الإفريقية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، و كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

مجلس النواب النائب عمرو القطامي نائب السيسي القارة الإفريقية جيبوتي

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