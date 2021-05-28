29490 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط غدا

أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غداً السبت يبدأ أول امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) في مادة اللغة العربية وفق الجداول التي أعلنتها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في إطار الحرص على الصحة العامة للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح عثمان أن من المقرر أن يؤدي الامتحانات 29490 طالبًا وطالبة، داخل 160 لجنة موزعة على 10 إدارات تعليمية.

وأضاف أنه جرى إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وسوف يجرى تعقيمها وتطهيرها يوميًا قبل وبعد الامتحانات، ولن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن دمياط، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل كراسات الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.