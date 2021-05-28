الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

29490 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط غدا

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غداً السبت يبدأ أول امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) في مادة اللغة العربية وفق الجداول التي أعلنتها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في إطار الحرص على الصحة العامة للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح عثمان أن من المقرر أن يؤدي الامتحانات 29490 طالبًا وطالبة، داخل 160 لجنة موزعة على 10 إدارات تعليمية.

وأضاف أنه جرى إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وسوف يجرى تعقيمها وتطهيرها يوميًا قبل وبعد الامتحانات، ولن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن دمياط، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل كراسات الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

دمياط محافظة دمياط الشهادة الاعدادية تعليم دمياط محافظ دمياط

الأكثر قراءة

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

محمد الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيًا وسياسيًا وجغرافيًا

الخطيب يلغي احتفالات السوبر الإفريقي.. تعرف على السبب

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

بـ«مهارة خاصة».. محمد شريف يسجل هدف الأهلى الأول فى نهضة بركان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة