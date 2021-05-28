الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إن هناك سيناريوهين لأزمة سد النهضة وفقا لتوقعات الخبراء أحدهما متفائل.  

وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» أن الملء الثاني يستهدف حجز 18 مليار متر مكعب، ويقول المتفائلون إنه من أجل الملء الثاني يجب تعلية القطاع الأوسط من السد لـ30 مترًا وهو حاليا 4 أمتار فقط ونظرا لضيق الوقت والإمكانيات فلن تتمكن إثيوبيا من تعلية السد وبالتالي لن يتم حجز سوى 4.5 مليار متر مكعب فقط من المياه.

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