غلق محلات والتحفظ على 23 شيشة لعدم الالتزام بالغلق في بني سويف

واصلت الوحدة المحلية لمدينة ومركز ببا جنوب بنى سويف، الجمعة، تنفيذاً تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتابعات الميدانية وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية.

ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة المحاسب هاني الجويلي متضمنا الإشارة إلى رفع القمامة والمخلفات من مناطق متفرقة بشوارع وأحياء وميادين المدينة، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي جزيرة ببا وسدس وطنسا بني مالو وصفط راشين وقمبش وتمهيد الطرق المؤدية إلى القرى.

وتم متابعة تنفيذ الحملات الليلية بالمدينة والمجالس القروية لتنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالمواعيد الصيفية لغلق المنشآت التجارية وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت هذه الحملات عن غلق إداري وتشميع محلين لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية والتحفظ على 23 شيشة و30 مقعدا وطاولة بلاستيكية بعدة مقاه وتحرير عدة محاضر تصالح مع غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية.