«الصحة» توضح الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات الواجب اتباعها عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد-١٩”.

وأكدت الوزارة ضرورة ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعى وتطهير الأسطح وغسيل الأيدى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.