الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب فيديو «تيك توك».. ضبط متهمين بمعاكسة فتيات بالإسكندرية

تيك توك
تيك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "التيك توك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بمعاكسة الفتيات بالإسكندرية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "التيك توك" يظهر خلاله (3 أشخاص) يقومون بمعاكسة الفتيات بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية . 

وبالفحص باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه ، وتبين أنهم (3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية).


عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف أحد المتهمين بأن الحساب المشار إليه خاص به .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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