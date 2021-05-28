بيومي فؤاد يستأنف تصوير «الحرامي 2» وينتظر عرض «ماما حامل»

يواصل أبطال وصناع مسلسل "الحرامي" تصوير أحداث الجزء الثاني من العمل استعدادا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستأنف الفنان بيومي فؤاد بطل العمل تصوير دوره ضمن أحداث العمل والذي تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، ويظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامى بسببها ويساعدها.

أبطال وصناع مسلسل “الحرامي 2”

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه محمد سلامة من بطولة الفنانة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، وأحمد داش، كارولين عزمي، وأحمد فتحي، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، ومن إخراج محمد سلامة، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق، وتدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية.

أعمال بيومي فؤاد السينمائية

ويعرض للفنان بيومي فؤاد في دور العرض السينمائي في الوقت الحالي فيلم “ديدو” الذي يخوض بطولته الفنان كريم فهمي، والعمل يتناول قصة كوميدية، حول عدد من الأشخاص القصار في الحجم، أو "عقل الاصبع" والذي تم صناعتهم عن طريق أعمال الجرافيك، في إطار من الدراما التشويقية، ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، كضيوف شرف خلال الأحداث. فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

وينتظر بيومي فؤاد عرض أعماله السينمائية الجديدة حيث طرح البوستر الدعائي لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل أسم “ماما حامل” والذي يخوض بطولته بجانب النجمة ليلى علوي والتي تعود للسينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربي، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويشارك مع النجم تامر حسني في فيلم “مش أنا” كضيف شرف في أحداث العمل، كما ينتظر عرض الفيلم السينمائي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربينى وماجد الكدوانى وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر وتم تأجيل عرضه بسبب قرار إغلاق دور العرض السينمائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.