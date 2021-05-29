«بياتريتشه».. قصة الحب الأول فى حياة صاحب الكوميديا الإلهية

احتفى العالم بمرو 700 عام على رحيل الإيطالي دانتي اليجيري صاحب الكوميديا الإلهية، كثيرين لا يعرفون أن "دانتي" إلا عبر الكوميديا الإلهية، لكن هناك جانب العاشق في حياة "دانتي" نكشف عنه عبر السطور التالية.

يشير الكاتب حديوي حلاووة، عبر كتابه " المرأة في حياة الشعراء والأدباء" إلى أن "دانتي" عاشق كبير رأي في الحب الإلهام والوحي لأفكار كتاباته والنور المشرق الذي يمد حواسه ومشاعرة بالقوة والكفاح ويعينه على تحمل المشاق والصعاب، ويدفعه نحو التقدم والإبداع، ويحول حياته إلى خصوبة ونماء وبسط خضراء وزروع وثمار وأنهار وأشجار، ويجعله قويًا في أسلوبه، أنيقًا في تأليفه، ويملك وعيه ويقود إحساسه ويثير خياله.

في الثامنة عشرة من عمره أحب "دانتي " حبًا عظيمًا، وكانت "بياتريتشه" هي تلك الفتاة التي عرفها منذ صغره ، وقد ملك هوي" بياتريتشه " كل كيانه حتى رحيلها.

أراد "دانتي" أن يخفي عن الناس حبه لـ"بياتريتشه" فارتبط في علاقة بفتاة حسناء تدعى "فيورتا"، ووصلت قصتها الى مسامع حبيبته الأولي والتي أخذت جانبًا من "دانتي"، ورفضت من جانبها التواصل معه حتى رحيلها في سن الـ 18 من عمرها.

عاش "دانتي" على ذكرى "بياتريتشه" لفترة طويلة حتى تزوج "دانتي" في الـ30 من عمره من "جيما دا مانيتو دوناتي"، وهي ابنة سياسي مؤثر، وانجب منها ولدين وابنه ولم يشر طوال حياته إلى اسم زوجته عبر أي عمل من أعماله، إلا أن اسم "بياتريتشه" كان الاسم الأبرز في حياته حتى أنه رثاه بقصيدة تقول:

«صعدت "بياتريتشه" إلى السموات العلى، إلى الملكوت الذي يتمتع فيه الملائكة بالسلام، فهي تعيش معهم وإن فقدنا الأصدقاء ولم يدفعها إليه زمهرير الشتاء كما يدفع غيرها من الناس لا ولا حر الصيف اللافح».