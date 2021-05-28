مصرع 3 أشخاص غرقًا وإصابة آخر أثناء استحمامهم في كفر الشيخ

لقي 3 شباب مصرعهم غرقا وأصيب آخر، بمياه البحر الأبيض المتوسط بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، حيث تم نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي، ونقل الشاب المصاب لتلقي العلاج اللازم.

وأكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" ، أن المدينة ليست مصيف في الوقت الحالي لعدم جاهزيتها والشاطئ الذي تمت به حادث الغرق مازال تحت التجهيز ولم يتم افتتاحه أصلا وأيضا هو غير مغلق، وأن العائلات تتسرب له، والشباب الذين غرقوا كانوا يستحمون بالبحر هربا من حرارة الجو، ولا يوجد منقذين نهائيا على الشاطئ.

ونفى رئيس مطوبس، أن يكون بالمدينة أي مصايف أو شواطئ مجهزة كما تردد بعض القنوات الرسمية بإعلانها أن مطوبس بها مصيف أسوة ببلطيم، لافتا إلى أنه حاليا لا يوجد مصايف بنطاق المركز .

والشباب الغرقي هم : محمود محمود عيد مسعود ، أحمد أشرف حمادي، وائل صبحي الشحري.

يذكر أن مستشفي برج البرلس، قد استقبل أمس، شابا غارقا بمصيف بلطيم، إذ تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مدينة مصيف بلطيم، بغرق شاب أثناء السباحة بمصيف الأمل التابع لمجلس مدينة مصيف بلطيم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدد على الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة لمجلس الوزراء حتى نهاية مايو، الخاصة بغلق المحال في تمام الساعة 9 مساء، وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية.

ووجه بالاستمرار في تطبيق القرارات باستثناء ذلك الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر إعادة فتحها وإتاحتها اليوم السبت، لاستقبال المواطنين، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مكلفا رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات، واستمرار التعقيم والرش للشواطئ، وتمشيط المشايات بمعدات اللوادر وتمهيدها لكبار السن وذوي الهمم، ومنع الإشغالات في مناطق تواجد المصطافين، مشددا على أن الكورنيش خاص بالمصطافين، منوها بمنع مرور السيارات بجوار الشواطئ الستة المطلة على البحر، وتأمين المناطق التي بها ألعاب الأطفال.

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