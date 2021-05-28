الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 أشخاص غرقًا وإصابة آخر أثناء استحمامهم في كفر الشيخ

غرق
غرق

لقي 3 شباب مصرعهم غرقا وأصيب آخر، بمياه البحر الأبيض المتوسط بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، حيث تم نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي، ونقل الشاب المصاب لتلقي العلاج اللازم.

وأكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" ، أن المدينة ليست مصيف في الوقت الحالي لعدم جاهزيتها والشاطئ الذي تمت به حادث الغرق مازال تحت التجهيز ولم يتم افتتاحه أصلا وأيضا هو غير مغلق، وأن العائلات تتسرب له، والشباب الذين غرقوا كانوا يستحمون بالبحر هربا من حرارة الجو، ولا يوجد منقذين نهائيا على الشاطئ.

ونفى رئيس مطوبس، أن يكون بالمدينة أي مصايف أو شواطئ مجهزة كما تردد بعض القنوات الرسمية بإعلانها أن مطوبس بها مصيف أسوة ببلطيم، لافتا إلى أنه حاليا لا يوجد مصايف بنطاق المركز .

والشباب الغرقي هم : محمود محمود عيد مسعود ، أحمد أشرف حمادي، وائل صبحي الشحري.

 

يذكر أن مستشفي برج البرلس، قد استقبل أمس، شابا غارقا بمصيف بلطيم، إذ تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مدينة مصيف بلطيم، بغرق شاب أثناء السباحة بمصيف الأمل التابع لمجلس مدينة مصيف بلطيم.

وكان اللواء جمال نور الدين،  محافظ كفر الشيخ، قد شدد على الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة لمجلس الوزراء حتى نهاية مايو، الخاصة بغلق المحال في تمام الساعة 9 مساء، وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية.

ووجه بالاستمرار في تطبيق القرارات باستثناء ذلك الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر إعادة فتحها وإتاحتها اليوم السبت، لاستقبال المواطنين، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مكلفا رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات، واستمرار التعقيم والرش للشواطئ، وتمشيط المشايات بمعدات اللوادر وتمهيدها لكبار السن وذوي الهمم، ومنع الإشغالات في مناطق تواجد المصطافين، مشددا على أن الكورنيش خاص بالمصطافين، منوها بمنع مرور السيارات بجوار الشواطئ الستة المطلة على البحر، وتأمين المناطق التي بها ألعاب الأطفال.

FB_IMG_1622233181873
FB_IMG_1622233181873
FB_IMG_1622233179741
FB_IMG_1622233179741
FB_IMG_1622233177297
FB_IMG_1622233177297
مطوبس غرق شواطئ البحر شباب

الأكثر قراءة

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

محمد الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيًا وسياسيًا وجغرافيًا

الخطيب يلغي احتفالات السوبر الإفريقي.. تعرف على السبب

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

بـ«مهارة خاصة».. محمد شريف يسجل هدف الأهلى الأول فى نهضة بركان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة