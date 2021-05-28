«عمومية ممفيس» تناقش تشكيل مجلس الإدارة الأسبوع المقبل

تناقش شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية خلال الجمعية العامة غير العادية التي من المقرر عقدها الأسبوع المقبل إجراءت توفيق أوضاع الشركة وتحولها لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص إلى 25 بالمائة فأكثر من رأس المال.

كما ستناقش الجمعية غير العادية تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مناقشة انتخاب اثنين من المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي، ومناقشة تشكيل مجلس الإدارة أيضا في ضوء أحكام القانون 185 لسنة 2020.

كانت شركة ممفيس قد أعلنت أن مجلس الأدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 99% من القيمة الحالية.

وأضافت الشركة أنه تم زيادة رأس المال بقيمة 55.687 مليون جنيه علي عدد 5.568 مليون سهم، وتبلغ قيمة السهم 10 جنيه للسهم وتحميله مصاريف الاصدار وكافة الرسوم، وذكرت أنه تم تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2021 بقيمة 25.37 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، وارتفعت إيراداتها خلال الفترة ذاتها بنسبة 5% لتسجل 395.5 مليون جنيه، مقابل 378.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

كما حققت أرباحا قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنحو 21.27 مليون جنيه، مقارنة بنحو 3.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 316.69 مليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 290.12 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.